(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La Banca d'Italia e la Bce mantengono la guardia alta sui rischi delle criptovalute che "registrano un crescente interesse - specie tra le generazioni più giovani". Lo afferma la vice dg della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli nella lectio magistralis all'Aiaf sottolineando come sebbene in Italia e "a livello globale la diffusione di questi strumenti sia ancora contenuta" non si devono però "sottostimare i rischi potenziali, inclusi quelli per la stabilità finanziari". "Continueremo dunque a monitorare - in raccordo con la Bcr e con le altre autorità di controllo nazionali e internazionali - l'andamento del mercato delle cripto-attività e l'evoluzione dell'uso delle tecnologie decentralizzate nella finanza, a rafforzare il dialogo con gli operatori di mercato anche per promuovere iniziative volte a definire standard e buone prassi che possano costituire un punto di riferimento condiviso". (ANSA).

