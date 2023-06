(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Ci sono poi una serie di misure incluse nella delega. Già nei primi articoli, quelli dei principi generali, si dice espressamente che la legislazione tributaria dovrà uniformarsi alle regolamentazioni in particolare dei principi europei, rivedere i meccanismi della residenza di persone fisiche e società, imposte sui redditi da rivedere in particolare per le società la qualificazione fiscale delle entità estere sulla base dei principi della giurisdizione di appartenenza; si rivedrà la disciplina delle perdite finali alla luce della disciplina dell'UE come anche quella degli interessi passivi con deduzione integrale. Altre misure di fiscalità internazionale sono contenute nei punti indiretti, come misure in termini di esenzione e detrazione" prosegue Leo. "Anche sul tema doganale adegueremo al testo unico per renderlo coerente con le norme dell'UE lavorando anche per lo sportello unico doganale e dei controlli che rendano i processi più semplici e veloci. Altri due aspetti importanti saranno quello del reshoring, quindi cercare di incentivare le imprese che intendono venire nel territorio nazionale per svolgere attività produttiva, imprese che si sono trasferite all'estero dando loro maggiori elementi di certezza, semplificazione e compatibilmente con le risorse finanziarie ridurne il carico impositivo. Ma anche per le persone fisiche che intendono dall'estero stabilirsi nel territorio italiano - stiamo lavorando in termini di cooperative compliance: pensiamo di rafforzare una struttura centrale per l'agenzia delle entrate che possa dialogare in modo più diretto con cittadini esteri che vengono in Italia e vogliono fissare la propria residenza nel territorio per avere regole certe sul loro carico fiscale" conclude (ANSA).

