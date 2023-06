(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - "L'ascesa delle forze anti-europeiste è una cattiva notizia per tutta l'Unione. L'obiettivo della presidenza è unirsi ancora di più rispetto alle nostre sfide comuni. Ci sono movimenti che negano queste sfide, come il clima, o come la guerra, ed è una cattiva notizia per l'insieme dell'Ue". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez rispondendo ad una domanda sull'ascesa delle destre in Europa nel corso della presentazione delle priorità della presidenza spagnola dell'Ue. Sull'influenza delle elezioni sulla presidenza Sanchez ha ricordato che il lavoro di preparazione "è stato fatto con la partecipazione di tutti". (ANSA).

