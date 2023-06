(ANSA) - IL CAIRO, 14 GIU - L'Italia partecipa per la prima volta alla principale fiera del settore estrattivo della Repubblica Democratica del Congo, la "DRC Mining Week", inaugurata oggi a Lubumbashi, capitale della provincia mineraria dell'Alto Katanga, alla presenza della ministra delle Miniere, Antoniette N'sanba Kalambayi. Lo segnala un testo diffuso a Lubumbashi. La fiera rappresenta il luogo d'incontro privilegiato con gli operatori pubblici e privati del settore minerario congolese attraversato - a seguito delle pressioni internazionali per la revisione delle concessioni attribuite dall'amministrazione precedente ad imprese cinesi e della pubblicazione del nuovo codice minerario - da una "stagione di riforma e nuova consapevolezza in un'ottica di sostenibilità e sviluppo sociale", evidenzia il testo. Sono molti infatti i progetti in evoluzione legati al settore minerario come la recente notizia dell'accordo tra Rdc e Zambia per la creazione di due "Zes", zone economiche esclusive, nella regione di confine tra i due paesi per la realizzazione di impianti di produzione di batterie per il settore automotive ed i negoziati in dirittura di arrivo con l'Ue per la firma di un memorandum di intesa con il Paese, analogo a quello concluso con la Namibia. La Rdc è un paese ricchissimo di risorse minerarie potendo contare sul 70% delle riserve mondiali accertate di columbite tantalite (coltan), l'80% delle riserve mondiali di cobalto ed altri importanti giacimenti di rame, litio, terre rare ed ulteriori minerali strategici essenziali per la produzione delle batterie di computer e cellulari, oltre che dei veicoli elettrici, fondamentali per l'industria di oggi impegnata nel processo di transizione energetica e tecnologica, ricorda il testo. (ANSA).

