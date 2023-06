(v. 'Italia per la prima volta a grande fiera ...' delle 20:22) (ANSA) - IL CAIRO, 14 GIU - L'obiettivo della "pionieristica partecipazione" di quattro imprese italiane alla fiera mineraria in corso da oggi Lubumbashi in Congo Rdc fino a venerdì "è quello di favorire una reciproca conoscenza tra i 'player locali' e le aziende della filiera italiana capaci di fornire know-how e tecnologie utili per lo sviluppo delle attività estrattive nel Paese". Lo sottolinea un testo diffuso a margine della manifestazione premettendo che la partecipazione avviene in accordo con le associazioni di categoria Aisem, Ucomesa/Anima e Unacea. Su impulso dell'Ambasciata d'Italia a Kinshasa, l'Ufficio tecnologia industriale energia e ambiente dell'Agenzia Ice, con il supporto di quella di Luanda, competente per la Rdc, coordina la partecipazione di quattro diverse realtà italiane. Si tratta di Abs Sfere, divisione della Abs Acciai Spa dedicata alla produzione di sfere di acciaio di alta qualità destinate agli impianti di macinazione dei materiali; di Carmix (Metalgalante Spa), azienda produttrice di autobetoniere autocaricanti fuoristrada; di Saer Elettropompe, società leader nella produzione e nella fornitura di pompe e motori sommersi e di superficie con oltre 70 anni di esperienza sul mercato nazionale e internazionale; e di Shd Italia, azienda leader a livello mondiale nella progettazione, produzione ed installazione di sistemi modulari prefabbricati per il settore ospedaliero. L'Ambasciatore d'Italia a Kinshasa, Alberto Petrangeli, che ha fortemente sostenuto la partecipazione tricolore alla manifestazione, ha dichiarato che "per l'industria italiana ed europea di oggi e domani è di fondamentale importanza l'approvvigionamento di materie prime critiche e pertanto ho fortemente sostenuto la presenza del Sistema Italia alla DRC Mining Week di Lubumbashi. La presenza in fiera anche di quattro aziende capaci di contribuire allo sviluppo del settore minerario nel Paese conferma l'interesse delle nostre PMI per il mercato" congolese: imprese "capaci, con le loro soluzioni e tecnologie, di offrire un contributo in termini di sostenibilità e di innovazione per le sfide che la RDC sta affrontando", ha affermato Petrangeli come riporta ancora la nota. (ANSA).

