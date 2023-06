(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Nel corso del 2022 la Consob ha adottato 397 provvedimenti legati all'offerta di prodotti, alla pubblicità e alla prestazione di servizi abusivi in ambito finanziario, tra cui l'oscuramento di 215 siti internet, e avviato 350 istruttorie. Si tratta di numeri, riportati nella relazione annuale dell'authority, in lieve flessione rispetto al 2021, quando i provvedimenti erano stati 409, i siti spenti 246 e le istruttorie 382. Dal luglio 2019, data a partire dalla quale la Consob può ordinare ai provider di mettere offline chi non rispetta le regole sull'offerta finanziaria, i siti oscurati sono stati 903. Con il ddl Capitali, la Commissione potrà anche vietare e chiedere la rimozione delle campagne pubblicitarie illegali. A partire dalla seconda metà del 2022, complice il crollo delle criptovalute, l'authority ha rilevato un calo di interesse per i cripto-asset, investimenti che si incrociano spesso con l'abusivismo finanziario. La loro diffusione resta limitata nei Paesi europei, che hanno il 4% della quota globale: in Italia detiene una attività cripto il 2,4% della popolazione, terz'ultima dopo Romania e Repubblica Ceca. Sul fronte del contenzioso si conferma apprezzata l'attività dell'Arbitro per le controverse finanziarie, che assicura nel termine di sei mesi una decisione stragiudiziale alla quale banche e intermediari nel 98% dei casi si adeguano. Nel 2022 ha accolto il 57% dei 1.116 ricorsi ricevuti, assegnando 19 milioni di risarcimenti su 55,4 milioni richiesti. Dall'avvio della sua operatività, nel 2017, il totale dei risarcimenti assegnati ammonta a 142,5 milioni, con un tasso di accoglimento del 65%. (ANSA).

