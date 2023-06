(ANSA) - IL CAIRO, 08 GIU - Le dogane egiziane si sono ammodernate e sono diventate più efficienti attraverso un programma biennale di gemellaggio amministrativo finanziato dall'Unione europea e gestito dall'Agenzia delle dogane italiana di cui è stata celebrata la conclusione oggi al Cairo. Il progetto dal titolo "Rafforzamento delle capacità amministrative e operative dell'Autorità doganale egiziana" puntava a contribuire ad una graduale armonizzazione della legislazione, della regolamentazione e delle pratiche doganali egiziane in linea con gli standard, le norme e le migliori pratiche dell'Unione europea, come è stato sintetizzato a margine della cerimonia. L'obbiettivo ultimo era quello di facilitare gli scambi commerciali mediante l'ammodernamento delle procedure doganali da ottenere fra l'altro riducendo la burocrazia e rispondendo in modo efficace alle esigenze del mondo delle imprese. Le componenti del progetto sono state cinque: riforma legislativa e regolamentare; snellimento e razionalizzazione della struttura organizzativa delle dogane egiziane; miglioramento dell'uso degli strumenti di "data mining" e relativa analisi; aggiornamento ed espansione del programma di "Operatore Economico Autorizzato" (Aeo); e il miglioramento delle capacità di contrasto alle frodi. Il gemellaggio, con un finanziamento di 1,9 milioni di euro, sarebbe dovuto iniziare nel febbraio 2020 ma, a causa del Covid, poi è partito solo il primo marzo 2021 col lavoro di programmazione e due mesi dopo con la realizzazione. L'Ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni, ha ricordato che "il progetto di gemellaggio Ue-Egitto ha contribuito a progettare un'autorità doganale più moderna, trasparente ed efficiente. Sono convinto che ciò vada a beneficio sia dell'Egitto che dell'Ue, contribuendo a rafforzare ulteriormente il commercio e gli investimenti tra le due sponde del Mediterraneo." (ANSA).

Ottieni il codice embed