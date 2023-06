(ANSA) - BRUXELLES, 07 GIU - Durante la presidenza spagnola dell'Ue "faremo tutto il possibile per progredire sulle questioni che verranno affrontate nel Consiglio, a partire dalla revisione delle regole fiscali. Perché è bene per la Spagna e per l'Europa avere al più presto regole fiscali adeguate che ci permettano di ridurre il deficit e il rapporto debito/Pil, che sono aumentati a causa della pandemia, ma in modo compatibile con la crescita economica e la creazione di posti di lavoro". Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola Nadia Calvino incontrando la stampa a Bruxelles. A Calvino è stato chiesto in particolare quali saranno le conseguenze sui dossier europei delle elezioni politiche convocate dal presidente del Governo Pedro Sanchez per il prossimo 23 luglio. "Nei principali dossier europei la Spagna è in una buona posizione in vista della presidenza spagnola" dell'Ue e "sarebbe auspicabile mantenere quella leadership - ha affermato la vice premier spagnola -. Ecco perché credo che la cosa migliore per la Spagna e per l'Europa in questo momento sia chiaramente un governo guidato dal presidente Pedro Sanchez, che ha avuto una leadership importante nei dibattiti europei". "Ha un ottimo dialogo con le istituzioni europee e con i principali leader, qualcosa che non dipende solo dalla capacità di parlare una lingua o capirsi. Si tratta anche di avere una posizione favorevole alle priorità europee e, soprattutto, di non dedicarsi a boicottare e sparlare del proprio Paese e boicottare gli interessi della Spagna come abbiamo visto fare il Partito Popolare, parlando di fondi europei, parlando della soluzione iberica e di quasi tutte le iniziative che il governo ha sostenuto, cercando l'interesse generale dei cittadini spagnoli e l'interesse generale dell'Europa". (ANSA).

