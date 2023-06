(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Spagna e Francia si collocano agli estremi opposti quanto a utilizzo delle criptovalute: il livello più alto, rispetto alle altre nazioni europee, la Spagna, il più basso la Francia. Un' indagine effettuata dall'OAM, l'organismo degli agenti e mediatori finanziari e creditizi, su un campione di cittadini di spagnoli e francesi ha messo in evidenza alcune tendenze: l'acquisto di criptovalute è più diffuso in Spagna rispetto a Italia e Francia - circa il 40% del campione spagnolo che ha sentito parlare di valute virtuali ha dichiarato di aver acquistato monete digitali in passato contro il 30% e 27% di italiani e francesi - ma sono i francesi a destinare cifre maggiori, fino a 100mila euro, agli investimenti in valute virtuali. I risultati dell'indagine, avviata a dicembre 2022 e conclusa a gennaio 2023, sono stati messi a confronto con quelli emersi dall'analisi relativa agli italiani pubblicata a fine 2022. Dal rapporto emerge che la criptovaluta più acquistata è il Bitcoin: il 64% del campione francese e spagnolo dichiara di averlo nel proprio portafoglio rispetto al 59% del campione italiano. Nei diversi paesi, però, cambiano le motivazioni dietro gli investimenti in monete digitali: se gli spagnoli puntano a rendimenti elevati, per francesi e italiani, invece, lo stimolo decisivo è diversificare il portafoglio. Quanto ai rischi connessi agli investimenti in valute virtuali, gli italiani si collocano all'ultimo gradino in quanto a consapevolezza della volatilità delle cripto: il 69% contro il 72% e il 70% dei campioni spagnoli e francesi. Anche sul futuro delle criptovalute emergono dal rapporto tendenze diversificate: contrariamente a spagnoli e italiani, per il 64% del campione francese non è affatto possibile che il loro utilizzo superi quello delle monete tradizionali. (ANSA).

