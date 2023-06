(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 05 GIU - Un'asta su blockchain con protagonista una particolare selezione di 12 bottiglie di Brunello di Montalcino, prodotte da piccole particelle di vigneti e vinificate in collaborazione con l'enologa Graziana Grassini, con la 'firma' dell'artista fiorentina Arianna Papini ed autenticate attraverso una serie esclusiva di "non-fungible token" (Nft). Sono i "vini vigna" dell'azienda Villa Le Prata di Montalciuno (Siena) che ha deciso così di celebrare le prime sei bottiglie della collezione del Brunello "Vigna Le Prata" annata 2018 e le prime sei della collezione Brunello "Vigna San Prospero". L'asta, spiega una nota, è organizzata in collaborazione con Innovart di Trefoloni e Associati con il supporto di Young Platform e si può considerare un evento pioneristico per Montalcino. Le contrattazioni si svolgeranno sulla piattaforma Opensea e dureranno 72 ore a partire dal 14 giugno, con ogni bottiglia di vino Nft messa all'asta singolarmente, per una durata di sei ore ciascuna. Gli ultimi due lotti saranno dedicati alle bottiglie numero 1 di ciascun Brunello vigna. Per partecipare sarà necessario collegarsi al link https://www.innovart.it/asta-nft-brunello-di-montalcino/. Come spiega Anna Vittoria Brookshaw, alla guida di Villa Le Prata, "la scelta dell'asta così come dei 12 Nft vuole essere solo un modo nuovo e coraggioso, anche per il territorio del Brunello, per dare valore simbolico ad una filosofia pioneristica come quella della microparcellizzazione in cui crediamo moltissimo. Gli Nft sono quindi il simbolo dell'irripetibilità dei single vineyard ed una risposta concreta alla sempre crescente richiesta dei collezionisti e di chi investe nel vino". (ANSA).

