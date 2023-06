(ANSA) - ROMA, 04 GIU - L'euro digitale non minaccerà la stabilità delle banche private con una 'fuga' del denaro di risparmiatori e investitori dai loro depositi verso la moneta virtuale della Bce a patto che vengano presi alcuni accorgimenti come la riduzione delle riserve in eccesso e ,un aumento dei finanziamenti interbancari e dell'emissione di obbligazioni. Mentre è ancora in corso la discussione se avviare la fase del proetto finale (la decisione sarà presa da Francoforte ad autunno e vi sta lavorando il componente del board Fabio Panetta), uno studio della Banca d'Italia prova a dissipare i timori espressi da una parte del sistema bancario e finanziario. "Gli effetti dell'euro digitale sulla raccolta del sistema bancario italiano - si legge - sarebbero nel complesso contenuti, se la domanda fosse tale da comportare una riduzione dei depositi al dettaglio inferiore al 15 per cento e la sua emissione avvenisse in un contesto di ampia liquidità e raccolta stabile per le banche. (ANSA).

