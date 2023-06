(ANSA) - LISBONA, 02 GIU - Il governo portoghese non intende privatizzare al 100% la compagnia di bandiera Tap, attualmente di proprietà dello stato, ma ne conserverà una partecipazione strategica anche dopo la vendita. A dirlo è il sottosegretario alle Finanze João Nuno Mendes, che oggi ha parlato alla Commissione parlamentare d'inchiesta creata ad hoc per esaminare la gestione della Tap in questi ultimi anni. Il sottosegretario ha evitato di rivelare altri dettagli sul piano di privatizzazione, limitandosi a dire che il relativo decreto-legge sarà emanato non appena concluso il procedimento di valutazione della compagnia, si spera entro l'estate, in modo da completarne la vendita entro la fine di quest'anno. Da diversi anni la Tap è al centro di un duello politico fra destra e sinistra portoghese. Nel 2015 il governo di centrodestra di Pedro Passos Coelho, già agli sgoccioli della legislatura, ne vendette il 61% alla Atlantic gateway e proprio in queste ore, nelle udienze della commissione d'inchiesta, è emerso che l'allora amministratore delegato Tap, Fernando Pinto, faceva anche parte del consiglio di amministrazione della compagnia che l'avrebbe comprata. Subito dopo, il primo governo del socialista António Costa acquistò nuovamente metà del capitale sociale dell'azienda. Durante la pandemia, nel 2020, lo stato portoghese passò a detenere il 72% e, un anno dopo, tramite aumento di capitale, il 98%. (ANSA).

Ottieni il codice embed