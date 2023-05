(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Creazione di un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci con la dizione "Made in Italy", utilizzo della blockchain per la certificazione delle filiere e la creazione di un catalogo nazionale. Sono alcuni degli strumenti previsti dal ddl sul Made in Italy per tutelare i prodotti italiani. I contenuti del provvedimento, atteso per la settimana prossima in Consiglio dei Ministri, sono stati illustrati nel corso di un incontro al Mimit tra il ministro Adolfo Urso, il capo di gabinetto, il consigliere legislativo del ministero e i rappresentanti di distretti e filiere produttive. Tra le altre misure contenute nel disegno di legge il potenziamento del ruolo delle Camere di commercio e, per la lotta alla contraffazione, l'introduzione di modifiche del sistema sanzionatorio e del codice di procedura penale; la riorganizzazione degli uffici per favorire la specializzazione in questo campo; misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione. (ANSA).

