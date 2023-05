(ANSA) - LONDRA, 18 MAG - La Russia ha "l'intenzione e la capacità" per prendere di mira le linee energetiche e di comunicazione sottomarine dell'Occidente. Lo ha affermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace nel corso di una conferenza stampa a Londra col suo omologo norvegese Bjorn Arild Gram. Per Wallace Mosca ha sottomarini e navi spia "progettati specificamente" per "potenzialmente sabotare o attaccare" le infrastrutture dei suoi avversari. I due ministri hanno firmato una dichiarazione di intenti per aumentare la cooperazione contro le minacce sottomarine dopo l'attacco dello scorso anno al gasdotto Nord Stream. (ANSA).

