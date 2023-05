(ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - L'americana Newmont è vicina a un accordo per acquistare la rivale australiana Newcrest Mining per 19,5 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'operazione - se andrà in porto - cementerà la posizione americana di leader mondiale per la produzione di oro. (ANSA).

Ottieni il codice embed