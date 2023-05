(ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - Sam Altman, il numero uno di OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT, si avvia ad assicurarsi 100 milioni di dollari di finanziamenti per la sua tecnologia di scansione dell'iride con la quale creare una criptovaluta globale chiamata Worldcoin. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la tecnologia di scansione dell'occhio sarà usata per creare un sistema di identificazione globale con il quale accede a Worldcoin. (ANSA).

Ottieni il codice embed