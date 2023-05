(ANSA) - ROMA, 08 MAG - La Fintech Viceversa ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento Serie A da 10 milioni di euro. L'operazione, spiega una nota è stata guidata da Cdp Venture Capital attraverso il comparto Service Tech del fondo Corporate Partners I, che vede tra i suoi limited partners corporate Bnl, insieme a importanti co-investitori quali il fondo Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa SGR e FNDX in qualità di advisor, Kairos Partners SGR (fondo Kairos Ventures ESG One), Italian Angels for Growth (IAG), Fabrick e Raffaele Terrone (founder di Scalapay) e Paolo Galvani (founder di Moneyfarm). Questo nuovo round di finanziamento segue il seed completato dalla startup a fine 2021 e guidato da Fasanara Capital: dall'avvio dell'attività la raccolta totale della società è stata di 33 milioni tra equity e debito. Lanciata a novembre 2021 da Matteo Masserdotti e Pedro Salvi, Viceversa opera attraverso le sedi di Milano e Dublino rivolgendosi a tutte quelle aziende che gestiscono un business online come marketplace, e-commerce B2C e B2B o servizi in abbonamento, con l'obiettivo di rendere la loro crescita sostenibile. Per fare ciò, Viceversa ha introdotto in Italia il revenue based financing, uno strumento di accesso a capitali flessibili e veloci, caratterizzato dalla condivisione di una percentuale dei ricavi dell'azienda finanziata per il rimborso degli importi ricevuti. (ANSA).

