(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - "Non è vero che l'Italia è indietro, io ho scoperto che nelle università italiane ci sono già le capacità tecniche, adesso noi stiamo facendo alleanze con le università per ogni singolo algoritmo. Abbiamo utilizzato Roma e Pisa però abbiamo scoperto in giro per l'Italia disponibilità notevoli di queste risorse. Io non sono pessimista. Gli incontri come questo servono per confrontarci e cercare di comprendere qual è il futuro che dobbiamo affrontare". Lo ha detto Paolo Savona, presidente Consob, in occasione di 'Destinazione "phygital world": tecnologia, normativa, impatto sociale e opportunità di regolamentazione', convegno promosso da Cesifin oggi a Firenze. Al centro del convegno il tema della sicurezza dei dati e della regolamentazione del 'phygital world', ovvero della convergenza tra mondo fisico e digitale, di come inquadrare le nuove tendenze che modificheranno le relazioni, l'economia e la finanza. Al riguardo, parlando delle monete digitali, Fabio Lucidi, senior manager Blockchain Lab Deloitte Consulting, ha detto che "il policy maker deve prestare attenzione alle scelte che fa e provare a far incontrare il mondo reale con il mondo digitale è una missione difficile in assoluto, ma farlo con il sistema monetario è ancora più difficile. La bellezza dell'innovazione e la spinta a innovare che a tutti viene deve essere opportunamente soppesata. L'innovazione può portare anche molti problemi, anche se di sicuro i motivi per cui fare una valuta digitale sono innumerevoli. La moneta digitale potrebbe essere un modo per migliorare l'esperienza dell'utilizzo dell'euro per cittadini, ci sono comunque molte altre attività da fare che possono essere fatte. È un'opzione con tanti rischi che non si possono prevedere". Lucidi ha poi ricordato che "la storia delle valute digitali non può andare più indietro del 2008/2009, di conseguenza adottarla così all'improvviso potrebbe essere pericoloso. Vanno analizzati molto bene i rischi anche nell'ambito della sicurezza informatica. Cosa succede se si crea un sistema che può essere colpito da un cyber attacco come il sistema dell'euro digitale? Queste sono domande che è giusto porsi prima di accendere tutti i motori". (ANSA).

