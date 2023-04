(ANSA) - ROMA, 19 APR - Sono 17 mila le imprese e 940 mila i lavoratori che hanno finora aderito a MetApprendo, la piattaforma per lo sviluppo della formazione continua rivolta a tutti i lavoratori delle imprese metalmeccaniche e dell'installazione di impianti. Ad oggi oltre 1.500 imprese, per un totale di circa 78 mila lavoratori, hanno già ricevuto il codice univoco di accesso al portale, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le 17 mila imprese (secondo l'ordine cronologico di adesione) entro la fine di maggio. Il portale, previsto dal contratto nazionale 2021 firmato da Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm e che rappresenta un unicum nel panorama nazionale ed europeo, è stato presentato anche alla Camera, nel corso di una conferenza stampa. "La qualità dell'istruzione e della formazione è per noi un fattore strategico e attraverso MetApprendo pensiamo di dare una risposta concreta, semplice e allo stesso tempo innovativa alle esigenze di formazione continua delle aziende e dei loro collaboratori", ha sottolineato il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin. "Una delle novità più rilevanti, unica nel panorama italiano ed europeo, è rappresentata dal 'Dossier digitale', che si avvale della tecnologia blockchain, in grado di raccogliere in maniera trasparente e autorevole la storia formativa di ogni singolo lavoratore e che lo accompagna nel tempo, grazie ad una partnership pubblico-privata con l'Università Roma tre. MetApprendo è un esempio virtuoso e un'opportunità per tutti: per le aziende che grazie alla creazione di nuove competenze potranno essere più competitive, e per le persone che potranno crescere personalmente e professionalmente ed essere occupabili nel tempo. Da decenni - sottolinea - si parlava di libretto formativo del lavoratore, ora nel nostro settore tutto questo è possibile grazie al fascicolo digitale del lavoratore". (ANSA).

Ottieni il codice embed