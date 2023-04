(ANSA) - ROMA, 17 APR - Avvenimenti di interesse europeo previsti per la settimana dal 17 al 23 aprile: LUNEDÌ 17 ----------- BRUXELLES - Eurostat, dati su protezione temporanea, trasporto merci su vie navigabili interne (ore 11.00) STRASBURGO - Pe, Plenaria - Pe, dibattito su riforma del Sistema di scambio delle emissioni nocive, meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera e Fondo sociale per il clima (ore 17.00) - Commissione Economia e Bilancio, dialogo sull'attuazione del Recovery Fund, con il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni BERLINO - Cerimonia di assegnazione dell'Ordine al Merito di Germania all'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen - Ue, il commissario al Bilancio, Johannes Hahn incontra il ministro tedesco delle Finanze Christian Lindner MARTEDÌ 18 ----------- BRUXELLES - Ue, seminario dell'Intergovernmental Panel on Climate Change con (in video) la commissaria all'Energia, Kadri Simson - Eurostat, dati su eccesso di mortalità, quadro statistico europeo sulla ripresa, raccolta di latte vaccino (ore 11.00) STRASBURGO - Ue, Collegio dei commissari - Ue, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni incontra il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune - Pe, Plenaria - Pe, la presidente Roberta Metsola, incontra il segretario di Stato francese per gli Affari europei, Laurence Boone (ore 15.15) - Pe, dibattito su relazioni Ue-Cina con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen (ore 9.00) - Pe, conferenza stampa con la presidente Roberta Metsola, sul pacchetto Fit For 55 dopo il voto (ore 14.30) - Pe, dibattito sulla crisi energetica (ore 15.00) STOCCOLMA - Ue, Consiglio informale Ambiente (fino al 19) MERCOLEDÌ 19 ----------- BRUXELLES - Ue, la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, incontra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti - Eurostat: dati su inflazione, produzione nelle costruzioni (ore 11.00) STRASBURGO - Pe, Plenaria - Pe, intervento in aula del primo ministro lussemburghese Xavier Bettel (ore 10.30) - Pe, voto su testo 'Situazione in Moldavia" e normativa deforestazione (ore 12.00) - Pe, question time con rappresentante Commissione (ore 15.00) GIOVEDÌ 20 ----------- BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen partecipa in videoconferenza al Forum sull'energia e il clima delle maggiori economie mondiali ospitato dal presidente Usa Joe Biden - Eurostat, dati su commercio internazionale di beni, Pil e principali aggregati/occupazione (ore 11.00) STRASBURGO - Pe, Plenaria - Pe, poto su testo su criptovalute (ore 12.00) - Commissione Agricoltura, voto su testo sui prodotti Igp (ore 9.00) LUSSEMBURGO - Corte Ue, sentenza sulla proroga automatica delle concessioni dei settori pubblici marittimi (ore 9.30) - Corte Ue, sentenza sul diritto d'autore (ore 9.30) VENERDÌ 21 ----------- BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen riceve il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, il primo ministro della Moldavia, Dorin Recean e il dg dell'Esa, Josef Aschbacher - Ue, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni riceve il nuovo ambasciatore dell'Italia presso l'Ue, Vincenzo Celeste. - Pe, la presidente Roberta Metsola incontra il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel (ore 10.15) - Eurostat, dati su disavanzo e debito delle amministrazioni pubbliche, debito pubblico, disavanzo pubblico, statistiche sulle finanze pubbliche, conti finanziari, procedura per i disavanzi eccessivi e statistiche annuali sulle finanze pubbliche (ore 11.00) (SEGUE).

