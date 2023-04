(ANSA) - BRUXELLES, 15 APR - Avvenimenti di interesse europeo previsti per la settimana dal 17 al 23 aprile LUNEDÌ 17 ----------- BRUXELLES Eurostat: dati su protezione temporanea, trasporto merci su vie navigabili interne (h 11:00). STRASBURGO Parlamento Ue (Plenaria) - Briefing pre-plenaria (h 16:30) - Dibattito su riforma del Sistema di scambio delle emissioni nocive, meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera e Fondo sociale per il clima (h 17:00) - Annuncio mandato negoziale su Pacchetto Migrazione e Asilo (h 17:00) - Commissione Economia e Bilancio: dialogo sull'attuazione del Recovery Fund. Intervengono il vicepresidente esecutivo, Valdis Dombrovskis e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. VENEZIA - Simposio sulla privacy e ruolo della convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati (fino al 21/04). BERLINO - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontra i vertici della Cdu. - Cerimonia di assegnazione dell'Ordine al Merito di Germania all'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel. Con von der Leyen. - Il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn incontra il ministro tedesco delle Finanze Christian Lindner. WASHINGTON DC - 18° conferenza annuale della Nato sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (fino al 20/04). MARTEDÌ 18 ----------- BRUXELLES - Seminario dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Interviene in video la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson. Eurostat: dati su eccesso di mortalità, quadro statistico europeo sulla ripresa, raccolta di latte vaccino (h 11:00). STRASBURGO - Collegio dei commissari. - Il commissario Gentiloni incontra il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune. Parlamento Ue (Plenaria) - La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, incontra il Segretario di Stato francese per gli affari europei, Laurence Boone (h 15:15) - Dibattito su relazioni Ue-Cina con von der Leyen (h 09:00) - Conferenze stampa dei capigruppo (dalle 10:30) - Voti su accordo visti Kosovo (12:00) - Conferenza stampa con Metsola sul pacchetto Fit For 55 dopo il voto (14:30) - Dibattito sulla crisi energetica (15:00) - Primo trilogo sul regolamento in materia di procedura di asilo. Con la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson. Consiglio d'Europa - Pubblicazione guida pratica sul sostegno ai giovani rifugiati nel passaggio all'età adulta. STOCCOLMA - Consiglio informale Ambiente (fino al 19/04). LUSSEMBURGO Corte Ue: - Sentenza sul mandato d'arresto europeo in Italia (h 09:30). - Sentenza sul ricongiungimento familiare (h 09:30). MERCOLEDÌ 19 ----------- BRUXELLES - La vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, incontra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Eurostat: dati su inflazione, produzione nelle costruzioni (h 11:00). STRASBURGO Parlamento Ue (Plenaria) - Dibattito sui bambini rapiti in Ucraina e sul mandato d'arresto della Cpi a Putin (h 09:00) - Conferenza stampa dell'eurodeputato dei popolari e relatore del regolamento sulla gestione dell'Asilo e della Migrazione Tomas Tobé (h 09:30) - Conferenza stampa dell'eurodeputato socialista e relatore del regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore López Aguilar (h 10:00) - Intervento in aula del primo ministro lussemburghese Xavier Bettel (h 10:30) - Dichiarazione di Metsola sull'80° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia (h 12:00) - Voto su testo 'Situazione in Moldavia" e normativa deforestazione (h 12:00) - Question time con rappresentante Commissione (h 15:00) BELFAST Evento organizzato dalla Queen's University Belfast in occasione del 25imo anniversario degli Accordi del Venerdì Santo. Con von der Leyen. GIOVEDÌ 20 ----------- BRUXELLES - Von der Leyen partecipa in videoconferenza al Forum sull'energia e il clima delle maggiori economie mondiali ospitato dal presidente Usa Joe Biden Nato: - Il segretario generale, Jens Stoltenberg, riceve il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel. Eurostat: dati su commercio internazionale di beni, Pil e principali aggregati/occupazione (h 11:00). STRASBURGO Parlamento Ue (Plenaria) - Voto su testo su criptovalute (h 12:00) Commissione Agricoltura: voto su testo su prodotti IGP (h 09:00) Consiglio d'Europa - Sentenza su ricorso contro Russia accusata da Georgia di gravi violazioni nei territori dell'Abkhazia e Ossezia del Sud. - Sentenza su ricorso contro l'Italia per non aver impedito il suicidio di un detenuto nel carcere di Pesaro. LUSSEMBURGO Corte Ue: - Sentenza sulla proroga automatica delle concessioni dei settori pubblici marittimi (h 09:30). - Sentenza sul diritto d'autore (h 09:30) - Sentenza sulla concessione dello status di rifugiato a donne vittime di violenza (h 09:30). VENERDÌ 21 ----------- BRUXELLES - Von der Leyen riceve il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, il Primo Ministro della Moldavia, Dorin Recean e il Direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), Josef Aschbacher. - Gentiloni riceve il nuovo ambasciatore dell'Italia presso l'Ue, Vincenzo Celeste. Parlamento Ue - Metsola incontra il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel (h 10:15) Eurostat: dati su disavanzo e debito delle amministrazioni pubbliche, debito pubblico, disavanzo pubblico, statistiche sulle finanze pubbliche, conti finanziari, procedura per i disavanzi eccessivi e statistiche annuali sulle finanze pubbliche (h 11:00). SABATO 22 ----------- MIYAZAKI (GIAPPONE) - Ministeriale G7 dell'agricoltura. Con il Commissario Ue per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski. (fino al 23/04) DOMENICA 23 ----------- MIYAZAKI (GIAPPONE) - Ministeriale G7 dell'agricoltura. Con Wojciechowski (ANSA).

