(ANSA) - MILANO, 15 APR - Adottare le tecnologie digitali decentralizzate, quelle alla base del blockchain e delle criptovalute, può influenzare il settore della gestione del risparmio e, in ultimo, beneficiare gli investitori. Per aver un quadro degli effetti, Assogestioni ha prodotto il white paper paper 'Oltre le criptovalute. Tecnologie a registro distribuito a servizio dell'asset management'. Lo studio ha valutato gli impatti delle tecnologie a registro distribuito o Dlt (Distributed ledger technology) sull'emissione di quote di fondi sul blockchain, la cosiddetta tokenizzazione, e sugli investimenti dei fondi in digital asset che sono attività più ampie di quelle delle criptovalute. "Il grande potenziale della Dlt è quello di essere una tecnologia 'sistemica'. Con questo studio siamo riusciti a fare sistema, mettendo attorno al tavolo tutti gli attori coinvolti ed è stata anche un'occasione di confronto con le istituzioni", ha Giovanni Sandri, vicepresidente di Assogestioni e presidente del Comitato Digital Finance di Assogestione che ha realizzato lo studio col contributo tecnico e scientifico di PwC Business Services e del Politecnico di Milano. In sintesi, il white paper punta a tracciare un solco di riferimento per il risparmio gestito e si pone come il primo indirizzo di lavoro in Italia su queste tematiche, tanto per i professionisti del settore, quanto per le autorità di vigilanza. (ANSA).

