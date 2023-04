(ANSA) - MILANO, 11 APR - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo in attesa di Wall Street, il cui avvio è atteso cautamente positivo dai future sui principali indici statunitensi. Parigi sale dell'1%, Milano dello 0,8%, Francoforte dello 0,6% e Londra dello 0,4%, allineandosi alla seduta positiva dei listini asiatici. A Piazza Affari brillano Saipem (+3%), Mps (+2,9%), Cnh (+2,6%) e Stellantis (+2,6%), in una seduta che in Europa vede svettare le auto e i titoli minerari. Gli investitori sono in attesa dei dati sull'inflazione americana che verranno diffusi domani, seguiti in serata dalle minute della Fed. Il buon andamento del mercato del lavoro, confermato dai dati di venerdì, ha cementato nelle aspettative del mercato un rialzo di 25 punti base dei tassi nella riunione della Fed del 3 maggio, dissipando i dubbi sorti dopo le turbolenze generate dai fallimenti bancari. La propensione al rischio spinge il bitcoin a varcare la soglia dei 30 mila dollari per la prima volta dal giugno 2022, nonostante la crisi in cui versa l'industria delle criptovalute, mentre l'oro è stabile a 2.004 dollari l'oncia. Venerdì si aprirà negli Usa la stagione delle trimestrali che, nelle previsioni degli analisti, potrebbe rivelarsi la peggiore dalla pandemia di Covid. In calo i bond, con il rendimento del Btp che sale di quasi 9 punti base, al 4,11%, e lo spread con il bund in lieve rialzo a quota 186. Il petrolio limi i rialzi, con il Wti che sale dello 0,3% a 80 dollari al barile, mentre il gas, dopo un avvio in calo, sale ad Amsterdam dello 0,6% a 43,4 euro al megawattora. La debolezza del dollaro aiuta l'euro a risalire sopra quota 1,09. (ANSA).

