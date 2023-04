(ANSA) - MILANO, 11 APR - Seduta positiva per le Borse asiatiche, in un clima di ottimismo tra gli investitori che si manifesta anche nel recupero del bitcoin, risalito sopra quota 30 mila dollari per la prima volta dall'inizio dello scorso giugno, dopo una galoppata di oltre l'80% nel corso del 2023. Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,05% confortata dalla posizione di politica monetaria accomodante assunta dal nuovo governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, e dalle indiscrezioni del Nikkei secondo cui Warren Buffett starebbe valutando di aumentare la sua esposizione al mercato azionario nipponico. Avanzano decise anche Seul (+1,4%), dopo che la sua banca centrale ha mantenuto i tassi invariati al 3,5%, e Sydney (+1,3%). Hong Kong è positiva (+0,4%) mentre Shanghai cede lo 0,2% e Shenzhen lo 0,1%, dopo i dati sull'inflazione inferiori alle attese (+0,7% a marzo contro l'1% atteso), che denotano come la ripresa economica, seppure in corso, non sia abbastanza sostenuta da surriscaldare i prezzi. Sempre in tema di inflazione gli occhi degli investitori sono puntati sul dato statunitense che verrà reso noto domani. Le attese sono per una frenata a marzo al 5,1%, dal 6% di febbraio. Il mercato scommette per un rialzo dello 0,25% dei tassi da parte della Fed, nella riunione del 3 maggio, e guarderà alle minute che verranno pubblicate domani sera alla ricerca di conferme. (ANSA).

