(ANSA) - MILANO, 11 APR - Mercati azionarti del Vecchio continente tendenzialmente positivi dopo l'avvio di Wall street, con l'attesa degli operatori che resta concentrata sul dato dell'inflazione statunitense e sui verbali della Fed che verranno diffusi domani. La Borsa migliore in Europa è quella di Parigi che sale dello 0,9%, seguita da Milano in crescita dello 0,7%, Amsterdam di mezzo punto percentuale e Londra dello 0,4%. Cauta Francoforte (+0,2%), con Mosca sulla parità in tendenza negativa e Madrid che scende dello 0,8% appesantita dal gruppo dell'energia Acciona in calo di oltre il 3%, con il Banco Santander che perde oltre due punti percentuali. Il gas resta debole e segna un calo di circa l'1% a 42 euro al Megawattora, mentre è in aumento la tensione sui titoli di Stato continentali con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,13%. Stabile lo spread con la Germania tra i 185 e i 186 punti base. Sempre forte il Bitcoin in aumento del 6% sopra i 30mila dollari grazie anche alle attese di riduzione della stretta monetaria che potrebbe aiutare gli investimenti in settori 'lunghi' come quello del digitale. Le criptovalute sembrano sostenute anche da ricoperture di posizioni e dalle fluttuanti attese di una normativa più o meno stringente negli Stati Uniti, che con la Cina resta il mercato ampiamente più profondo per il settore. In questo clima in Piazza Affari spicca Saipem che sale di oltre il 3% con gli analisti ottimisti sui conti e le nuove commesse, seguita da Stellantis e Cnh che crescono di due punti percentuali e mezzo. Bene Eni (+1,3%) con il petrolio calmo sugli 80 dollari al barile, debole invece Inwit che cede l'1,4%. (ANSA).

