(ANSA) - MILANO, 11 APR - Il bitcoin supera per la prima volta quota 30 mila dollari dallo scorso giugno, dopo essere salito di oltre l'80% dall'inizio dell'anno. Il rally arriva in un periodo difficile per le criptovalute, oggetto di scrutinio da parte dei regolatori statunitensi dopo che l'industria è stata messa sotto sopra dai fallimenti di Terra Luna, Ftx, Three Arrows Capital e dal collasso di due banche legate al mondo cripto, Silvergate e Signature. Nonostante il forte recupero la valuta digitale, che ha toccato oggi un massimo di 30.404 dollari, vale comunque meno della metà del massimo di oltre 67 mila dollari toccato nel novembre 2021. (ANSA).

