(ANSA) - ROMA, 06 APR - In Italia i prezzi di alcuni beni per la casa a impatto energetico (apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria) hanno registrato una crescita tendenziale superiore alla media europea dalla seconda metà del 2020, quando il Superbonus è entrato in vigore. Lo evidenzia l'Ufficio parlamentare di bilancio nella nota sulla congiuntura di aprile. L'aumento cumulato dei prezzi di questo paniere di beni tra il terzo trimestre del 2020 e il quarto del 2022 è stato di quasi il 40% in Italia, a fronte di incrementi più contenuti in Germania e nell'area dell'euro (intorno al 20%) così come in Francia e Spagna, dove la variazione è stata tra il 3 e il 10%. Grazie inoltre a un approfondimento con tecniche di data mining, condotto collezionando da internet i dati sui prezzi di circa 7.000 prodotti per la climatizzazione delle abitazioni (caldaie e condizionatori) venduti online su una grande piattaforma di distribuzione, in diversi Paesi (Italia, Francia, Germania e Spagna), è emerso - prosegue l'Upb - che fino alla metà del 2021 la dinamica dei prezzi italiana era tendenzialmente inferiore a quella di Francia e Spagna, mentre il divario si è chiuso ed è divenuto positivo l'anno scorso, nei trimestri durante i quali i flussi di lavori finanziati con il Superbonus hanno accelerato rapidamente. (ANSA).

