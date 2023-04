(ANSA) - MILANO, 05 APR - Azimut 'tokenizza' le quote di un Fondo di Investimento lussemburghese in collaborazione con BNP Paribas e Allfunds Blockchain. Il modello, spiega una nota, "punta a facilitare il processo di trasferimento di quote tra gli investitori nei fondi Azimut nell'ecosistema blockchain offerto da Allfunds Blockchain". Il 'token' è un'insieme di informazioni digitali inserite all'interno di una blockchain, tokenizzare significa quindi digitalizzare un fondo e portare le sue quote su una blockchain. "La tokenizzazione apre la strada a una maggiore inclusione di queste strategie nell'asset allocation dei clienti grazie al miglioramento del profilo di liquidità degli investimenti nei fondi chiusi dedicati ai mercati privati. Rafforzerà - spiega Giorgio Medda, ceo e global head of asset management e fintech di Azimut - anche lo sviluppo del nostro progetto neoLending, che punta a fornire un canale di finanziamento alternativo per le pmi italiane ed è sostenuto dalle nostre soluzioni di private debt e dalla potenza del fintech, quest'ultima già utilizzata nelle nostre strategie per supportare l'origination e il risk management. Il nostro prossimo passo sarà il lancio di un fondo con quote "native" tokenizzate che ci permetterà di sfruttare appieno i vantaggi operativi della tecnologia blockchain lungo l'intera catena del valore del nostro settore". (ANSA).

