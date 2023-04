(ANSA) - LONDRA, 04 APR - Nuova misura punitiva contro TikTok nel Regno Unito: il colosso cinese dei social media e della condivisione dei video online si è visto infatti comminare oggi una multa da 12,7 milioni di sterline dall'autorità d'Oltremanica per la protezione dei dati personali (Ico) in base all'accusa di non aver tutelato la privacy dei bambini secondo i paletti fissati dalla legge britannica. Le violazioni contestate risalgono a periodo compreso fra il 2018 e il 2020; ma il provvedimento è arrivato solo ora, dopo la formalizzazione di un avvio d'indagini resa nota nel settembre scorso: quasi in contemporanea con la recente decisione del governo di Rishi Sunak di vietare l'uso di questa piattaforma sui telefonini di lavoro usati da funzionari dell'esecutivo, esponenti governativi e parlamentari, sulla scia di quanto già deciso dall'Ue e da diversi Stati degli Usa a causa dei sospetti legami fra la società e "il regime" di Pechino. Secondo l'Ico, TikTok non ha saputo o voluto filtrare fino al 2020 l'utilizzo della piattaforma da parte di 1,4 milioni di bambini britannici under 13: età sotto la quale la normativa britannica prescrive il divieto di avere profili sui social e di potervi accedere salvo consenso dei genitori. (ANSA).

