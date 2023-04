(ANSA) - CARACAS, 03 APR - Il ministro del Petrolio venezuelano Pedro Tellechea ha confermato oggi la posizione di sostegno da parte del Venezuela alle politiche stabilite dall'Opec+ che hanno portato ad un taglio della produzione di greggio. Riferendosi alla decisione adottata a sorpresa da parte dell'organismo di ridurre di un milione di barili la produzione quotidiana di petrolio, via Twitter Tellechea ha reso noto di aver "partecipato alla 48/a riunione ministeriale dell'Opec+, per ribadire l'appoggio del nostro Paese alle azioni intraprese per favorire la stabilità del mercato energetico mondiale". In un comunicato diffuso dal ministero venezuelano si rende noto che "i rappresentanti delle Nazioni che formano l'alleanza hanno sostenuto che è fondamentale che l'Opec ed i suoi alleati continuino a lavorare insieme per approfondire l'introduzione di misure che continuino a contribuire alla stabilità nel mercato del greggio". I partecipanti, si dice infine, "si sono accordati per tenere la prossima riunione del Comitato di monitoraggio congiunto dell'Opec+ il prossimo 4 giugno 2023. (ANSA).

