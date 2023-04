(ANSA) - MADRID, 31 MAR - La Spagna ha ottenuto la terza tranche di aiuti europei per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in totale sei miliardi di euro: lo ha annunciato con un tweet il premier Pedro Sánchez. "Siamo il primo Paese dell'Unione Europea a riuscirci", ha scritto il leader iberico. La Spagna ha ricevuto sinora 37 miliardi di euro per questo piano, circa la metà del totale previsto entro il 2026. (ANSA).

