(ANSA) - CERNOBBIO, 31 MAR - Silvio Micali, fondatore e amministratore delegato di Algorand, piattaforma attiva sulla Blockchain, non esclude un futuro coinvolgimento dei titoli di stato. Lo afferma a margine del Workshop Ambrosetti di Cernobbio sottolineando che "siamo molto contenti che la Banca d'Italia guardi lontano, saremo aiutati dalle regole. C'è stato il decreto legge sulla Dlt, penso che stiamo andando nella direzione giusta". "Siamo molto aperti - prosegue - e stiamo incontrando le istituzioni per mostrare cosa la nostra tecnologia può fare". "Un governo democratico - argomenta - non deve rifuggire da una blockchain pubblica, che è il modo migliore per dare trasparenza, sicurezza e velocità di transazione, abbassando i costi". "Dagli appalti pubblici alla tokenizzazione dei buoni del tesoro - sottolinea - le cose da fare sono tante". "Abbiamo avuto degli incontri con il ministero del Tesoro - conclude - e pensiamo all'efficienza che può avere una piattaforma in cui i buoni del tesoro vengono tokenizzati, emessi su una blockchain pubblica con una compravendita di 10 milioni che può avvenire in tre secondi e mezzo per un costo di 1 centesimo e in assoluta sicurezza". (ANSA).

