(ANSA) - BERLINO, 15 MAR - La polizia federale tedesca Bka e la procura di Francoforte hanno chiuso la piattaforma ChipMixer in collaborazione con le autorità Usa e l'Europol. Secondo gli investigatori, si trattava del servizio di riciclaggio per criptovalute "più grande al mondo". Due strutture server del portale si sarebbero trovate in Germania. Con la chiusura della piattaforma nel darknet sono stati sequestrati dagli inquirenti dati per 7 terabyte, così come Bitcoin per un valore attuale di 44 milioni di euro. Lo riporta Dpa. I gestori di ChipMixer sono sospettati di riciclaggio di denaro e di gestione di una piattaforma di trading criminale su internet. (ANSA).

