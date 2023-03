(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Per affrontare il mercato delle cripovalute serve più convergenza nella regolamentazione e maggiore cooperazione nella supervisione: lo ha detto Elizabeth McCaul, membro del Supervisory Board della Bce, durante la conferenza organizzata dalla Consob sul futuro della finanza digitale. "I regimi regolatori basati soltanto su singole giurisdizioni potrebbero non essere più sufficienti", serve "un quadro regolatorio più integrato", perché senza di esso "salirà il rischio di perdite per gli investitori e sarà minacciata anche la stabilità finanziaria", ha spiegato. L'Europa, ha aggiunto, si è portata avanti introducendo il Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), la prima regolamentazione per le criptovalute, ma non sarà sufficiente a chiudere tutte le falle perché "lo stesso livello di protezione non esiste in altre grandi giurisdizioni". Le società, dunque, continueranno a sfruttare le differenze negli standard regolatori, portando a grossi gap nella supervisione, ha concluso. (ANSA).

