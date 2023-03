(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Secondo le stime del mercato, la spesa globale per le soluzioni basate su blockchain, sebbene attualmente trascurabili, sono in costante crescita: da 1 miliardo di dollari nel 2017 a 19 miliardi nel 2022". Ma gli sviluppi della tecnologia blockchain "potrebbero essere stati frenati dalla mancanza di una solida legislazione": lo ha detto il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini, parlando alla conferenza sul futuro della finanza digitale organizzata dalla Consob. Angelini ha spiegato che "anche l'interesse del mercato per la tokenizzazione degli asset è in crescita e diversi progetti pilota sono stati completati con successo". In Ue "uno stimolo importante" potrebbe venire dalla prima regolamentazione sulla cosiddetta 'tecnologia a registro distribuito', o DLT, cioè quella da cui nascono le cripto-attività. "La Banca d'Italia sta collaborando con il ministero delle Finanze italiano e la Consob per una rapida attuazione" del regolamento in Italia, ha detto Angelini. (ANSA).

