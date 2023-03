Open dialogues, futuro si scrive con nuovi modelli business

(ANSA) - UDINE, 03 MAR - Bisogna innovare l'economia e il lavoro attraverso nuovi modelli capaci di adattare il business ai cambiamenti rapidi e radicali determinati dallo sviluppo tecnologico e dal riassetto degli scenari mondiali. E' la sollecitazione lanciata dalla seconda giornata del forum "Open Dialogues for Future", ideato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con The European House-Ambrosetti. "La situazione internazionale condiziona lo sviluppo economico anche del Fvg - ha detto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga nel saluto introduttivo - eppure si creano alcune opportunità per la regione, che può fungere da raccordo con alcuni Paesi dell'Est e Balcanici per l'ancoraggio da dare loro con le democrazie occidentali, utilizzando la storia del nostro territorio e la sua capacità di favorire nuove relazioni". Moderati dal direttore scientifico del forum Federico Rampini, sono intervenuti David Gram, co-fondatore di Diplomatic Rebels, già direttore per l'Innovazione di Lego, Carl Benedikt Frey, Oxford Martin Citi Fellow e direttore del programma Future of Work, Università di Oxford, e Paola Pisano docente all'Università di Torino, già Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. A introdurli, con un videomessaggio è stato Kai-Fu Lee, ceo di Sinovation Ventures ed ex ceo di Google China. "È importante che l'Italia pensi "globalmente" - ha detto - finanziando di più la formazione ingegneristica e scientifica, la ricerca e le startup". In Europa e in Italia, "bisogna essere capaci di costruire nuovi tipi di imprese da affiancare alle produzioni storiche", ha raccomandato il docente di Oxford Frey. "Nel futuro - ha detto David Gram - dobbiamo essere dei "ribelli diplomatici", perché l'innovazione incontra sempre molta resistenza". Paola Pisano ha parlato di un progetto di intelligenza artificiale, la "predictive diplomacy". "Occorre utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale - ha spiegato - per analizzare grandi quantitativi di dati e riuscire a dare informazioni utili per prendere decisioni migliori". Nella sessione successiva, i temi sono stati calati nell'economia regionale con Gianpietro Benedetti (presidente e ad Danieli), Zeno D'Agostino (presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Paolo Fantoni (presidente Fantoni) e Riccardo Illy (presidente di Polo del Gusto, Gruppo Illy). (ANSA).

