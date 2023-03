Madrid cerca sponde sull'energia verde con Paesi nordici

(ANSA) - MADRID, 03 MAR - Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha detto nel corso di un viaggio in Danimarca e Finlandia che il suo governo è pronto a rafforzare la cooperazione con entrambi i Paesi per "progredire con forza verso la transizione verde" dell'Europa: questo è infatti uno degli obiettivi prioritari del periodo in cui verrà affidata a Madrid la presidenza dell'Ue, in programma nel secondo semestre di quest'anno. A Copenaghen, Sánchez ha firmato ieri insieme alla premier danese Mette Frederiksen un nuovo accordo bilaterale nel campo "dell'energia verde": l'intesa prevede il reciproco impegno a sviluppare progetti sull'idrogeno rinnovabile. "La risposta giusta alla crisi energetica e climatica dell'attualità è la transizione verde", ha detto il premier spagnolo in occasione della firma. Oggi, nel corso di una conferenza stampa dopo un incontro a Helsinki con la premier finlandese Sanna Marin, Sánchez ha affermato che la Finlandia è "uno specchio in cui tutti ci guardiamo e da cui tutti abbiamo molto da imparare" in quanto a "transizione verde" e a "trasformazione digitale". (ANSA).

