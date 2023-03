Spagna: a febbraio creati quasi 89.000 nuovi posti di lavoro

(ANSA) - MADRID, 02 MAR - In Spagna sono stati creati a febbraio quasi 89.000 posti di lavoro, una cifra record per questo mese dal 2015: lo segnalano diversi media iberici in base a dati del Ministero della Previdenza Sociale. Per quanto riguarda gli iscritti ai registri dei disoccupati, a febbraio queste persone sono state 2.618 in più (un aumento dello 0,1%), secondo il Ministero del Lavoro. Questi dati sono letti positivamente dal governo. "Oggi abbiamo 20,17 milioni di persone occupate, un milione in più rispetto a prima della pandemia", ha twittato il premier Pedro Sánchez. "La Spagna cresce e crea impieghi di qualità grazie alla riforma del lavoro (in vigore da inizio 2022)", ha aggiunto. Un aspetto particolarmente sottolineato riguarda la riduzione dei contratti precari. "Sono ai minimi storici, passano dal 30% al 14%", ha detto Sánchez. (ANSA).

Ottieni il codice embed