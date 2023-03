Borsa: Silvergate in crisi, a Wall Street crolla del 45%

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Silvergate Capital Corp crolla a Wall Street dove arriva a perdere il 45%, scendendo ai minimi dalla quotazione in Borsa del 2019, dopo aver dichiarato che non riuscirà a presentare in tempo alla Sec il suo report annuale e aver espresso timori sulla sua possibilità di continuare a operare. Per la società che fornisce infrastrutture finanziarie al mondo degli asset digitali si tratta, secondo alcuni osservatori, di una crisi esistenziale legata al crollo dei prezzi degli asset cripto, alle stretta delle autorità di regolamentazione e alla serie di fallimenti che anno caratterizzato negli ultimi mesi il mondo delle criptovalute. Silvergate sta "rivalutando le sue attività e le sue strategie alla luce delle difficoltà attuali", ha spiegato la società. (ANSA).

