Bloccata piattaforma criptovalute, procura Firenze indaga

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sul caso "The Rock Trading" (Trt), la piattaforma italiana delle criptovalute che da alcune settimane ha improvvisamente sospeso l'attività, gettando nel panico i suoi oltre 30mila utenti. Le ipotesi sono di frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico. Come riportano alcuni quotidiani locali, al pm Sandro Cutrignelli, che in passato aveva indagato sul crac della piattaforma di valuta virtuale "Bitgrail", sono arrivate alcune denunce di investitori fiorentini che, in questo momento, non hanno più accesso ai loro bitcoin. Una comunicazione, che campeggia in home page del sito "The Rock Trading", società con sede a Milano, giustifica il lockdown "in ragione di difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità". "La società sta conducendo verifiche interne per individuare le cause del problema e valutando l'adozione di tutte le iniziative opportune o necessarie per tutelare la clientela e gli altri stakeholders", informa ancora la piattaforma, precisando che è comunque possibile "accedere al proprio account The Rock Trading, in modalità sola lettura, per consultare il proprio saldo, la lista movimentazioni e per il download dei relativi report". Ma nessun altra operazione è possibile. Neanche uscire dalla propria posizione (tecnicamente "coldwallet"), e rientrare in possesso del proprio portafoglio, circostanza che ha allarmato quegli investitori che hanno deciso di rivolgersi alla procura. (ANSA).

Ottieni il codice embed