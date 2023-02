Bloccata piattaforma criptovalute, da Siti azione tutela

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Un'azione collettiva a tutela dei clienti della piattaforma italiana di criptovalute "The Rock Trading" (Trt) che da alcune settimane ha improvvisamente sospeso l'attività. E' quanto annuncia il Sindacato Italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio (Siti). Siti ricorda che "il 17 febbraio Trt ha comunicato la interruzione della operatività della piattaforma, con conseguente blocco del ritiro dei fondi ivi detenuti dai clienti". L'azione collettiva è a tutela dei clienti della piattaforma "e di coloro che avevano partecipato al crowdfunding lanciato a suo tempo dalla controllante, Digital Rock Holding (Drh), dopo aver avuto notizia che la presidente, Stefania Barsalini, ha rassegnato, in data 23 febbraio le proprie dimissioni. Tutte le informazioni per aderire a tale azione sul sito www.sindacatositi.it". (ANSA).

