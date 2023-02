Borsa: Integrae Sim nuovo advisor di Rkt su Euronext Growth

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - La piattaforma di servizi per la distribuzione dell'energia Rocket Sharing Company (Rkt), che opera tramite la block chain ed è quotata su Euronext Growth Milan, ha cambiato advisor e specialist passando da Banca Profilo a Integrae Sim. E' quanto si legge in una nota in cui viene indicato che il nuovo rapporto di consulenza partirà dal prossimo 28 febbraio. La figura dell'Euronext Growth Advisor - spiega Borsa Italiana - è "centrale" per la quotazione sul listino dedicato alle Pmi con elevato potenziale di crescita. Gli Euronext Growth Advisors devono essere infatti ammessi da Borsa Italiana e sono iscritti in un apposito registro. Possono essere una banca d'affari, un intermediario o una società che opera prevalentemente nel settore corporate finance. Il loro compito è "valutare l'appropriatezza della società ai fini dell'ammissione al mercato, supportarla nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori e stimolare l'attenzione da parte della società al rispetto delle regole derivanti dall'essere quotata su Euronext Growth Milan, massimizzandone i benefici". (ANSA).

