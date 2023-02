Dall'Enea il primo "Distretto urbano rinnovabile"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il primo modello italiano di Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) come "un vero e proprio distretto urbano in grado di produrre e condividere energia ed erogare servizi ai cittadini" è targato Enea. "Si tratta di una microgrid virtuale che consente di integrare produzione e utilizzo dell'energia in modo intelligente e condiviso, basandosi sul cittadino prosumer della risorsa energetica, vale a dire nel ruolo sia di produttore che di consumatore", spiega Stefano Pizzuti, responsabile della Divisione Enea di Smart energy, in occasione della 19/a edizione di "M'illumino di meno", la campagna del programma Caterpillar di Rai Radio2 che da quest'anno coincide con la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili del 16 febbraio. Il modello Enea, spiega l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, funziona come facilitatore di servizi energetici e socio-ambientali, grazie a una piattaforma innovativa basata su tecnologia blockchain. I dettagli sono contenuti nella pubblicazione open access "Transizioni Urbane Sostenibili", che raccoglie prodotti, soluzioni e tecnologie sviluppate dall'Agenzia nel settore delle smart city. "Nel volume sono descritti gli strumenti tecnologici in grado di creare un ecosistema energetico intelligente e interattivo, dove lo sfruttamento dell'energia da fonti, non solo rinnovabili, può essere condiviso mettendo in relazione i differenti aspetti energetici, ambientali, sociali, tecnologici ed economici", spiegano le autrici della pubblicazione Paola Clerici Maestosi e Claudia Meloni, ricercatrici Enea della Divisione Smart energy. "Non si tratta più di 'semplici' comunità energetiche - aggiungono - ma di veri e propri distretti urbani impegnati nella gestione delle risorse locali, nell'uso consapevole delle risorse, in grado di programmare e ottimizzare l'uso di energia in base all'offerta e alla domanda specifica e scambiare il surplus prodotto con le realtà vicine". (ANSA).

