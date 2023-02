Consob: oscura altri 6 siti abusivi, totale sale a 839

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. Sale, così, a 839 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento sono: Bamboozle Group LTD (https://enerixinvest.pro e relativa pagina https://eninvest.pro), The Active Traders Ltd (https://theactivetrade.com e relativa pagina https://client.theactivetrade.com); Admiralfx (https://admiralmarket-ecn.com), Rever LTD/'Vexxsel' (https://vexxsel.online e relativa pagina https://platform.vexxsel.online), EuropeanFX Limited (https://europeanfx.co/ e relative pagine https://client.europeanfx.co/ e https://trade.europeanfx.co), Gold Crown Mining Limited (www.goldcrownminingltd.com). (ANSA).

