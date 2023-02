Criptovalute: investimento per 30% italiani, Bitcoin spopola

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sono il 42% gli italiani che conoscono le valute virtuali. E tra il 91% che ne ha comunque sentito parlare, il 30% ha già investito nel settore (soprattutto nel Bitcoin) e poco più di un quarto ritiene che l'utilizzo delle criptovalute supererà quello della moneta legale data la maggiore velocità nei pagamenti. Sono i principali elementi che emergono dall'indagine svolta dall'Oam su un campione di 766 persone rappresentative della popolazione italiana. L'analisi si è concentrata sui 700 soggetti (appunto il 91%) che hanno dichiarato di aver sentito parlare di valute virtuali. I soggetti con più alto livello di conoscenza sulle criptovalute sono per lo più maschi (+5% rispetto alle femmine) e risiedono nel Centro e Nord Italia. La preparazione sulle criptovalute decresce al diminuire del reddito percepito, ad eccezione di coloro che hanno un reddito fino a 9.999 euro che dimostrano invece di avere un livello medio alto di conoscenza (60%). Il livello di istruzione non sembra invece avere impatto sul livello di comprensione delle valute virtuali: chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un master ha infatti maggiori conoscenze del settore rispetto chi possiede una laurea. Al crescere del grado di alfabetizzazione finanziaria aumenta invece il livello di conoscenza delle criptovalute. Tra chi ha già investito, piace l'acquisto 'fai da te', effettuato dal 42%, anche se si è affidato a un broker o a un exchange ben il 58% degli intervistati. Spopola il Bitcoin (lo ha acquistato il 59%) seguito a distanza da Ethereum (23%) mentre poco mercato si riscontra per monete quali Ripple e Cardano. (ANSA).

