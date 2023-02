Gb: avviata consultazione pubblica per una sterlina digitale

(ANSA) - LONDRA, 13 FEB - Il governo britannico e la Bank of England (BoE) hanno lanciato una consultazione pubblica che coinvolge imprese e consumatori per discutere fino al 7 giugno del progetto di una nuova "sterlina digitale". A differenza delle criptovalute e delle cosiddette 'stablecoin', il nuovo tipo di pound sarebbe emesso dalla banca centrale e non dal settore privato e permetterebbe sistemi di pagamento rapidi ed efficienti in futuro. Si tratta di un progetto a lungo termine - potrebbe essere introdotta nella seconda metà del decennio - ma ambizioso. Una sterlina digitale emessa e garantita dalla BoE rimarrebbe nei portafogli degli smartphone o su smart card appositamente progettate e fornite da società private, che potrebbero essere banche commerciali o gruppi tecnologici. Questo a fronte di una drastica diminuzione dell'uso del contante nel Regno Unito: il denaro fisico rappresentava il 60% delle transazioni fino al 2008, ma ora solo il 15%. (ANSA).

