Finanza: Perrazzelli,verso forti investimenti blockchain dlt

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - In arrivo forti investimenti per la tecnologia Dlt e blockchain nelle banche e la finanza. Come ha spiegato nel webex della prima giornata del congresso degli operatori finanziari Assiom Forex, Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia si dovrebbe passare "da circa un miliardo di dollari nel 2017 a 19 miliardi di dollari entro il 2024". Attualmente è in corso di definizione "un quadro di regolamentazione organico per governare i rischi e cogliere le opportunita' dell'innovazione tecnologica". La vice dg ha ricordato come l'innovazione non sia "esente da rischi: e' fondamentale distinguere tra le tecnologie Dlt e le sue applicazioni, come il mondo delle criptovalute che e' opaco ed ha rischi per gli utilizzatori". Nell'ambito delle iniziative di 'Milano Hub' e' prevista una 'call' dedicata alle tecnologie Dlt. Nel corso del seminario online cui hanno partecipato anche altri esponenti ed esperti dell'istituto centrale è stato sottolineato il ruolo del Milano Hib della Banca dove il tema selezionato per la Call for Proposals di quest'anno "rappresenta una scelta coraggiosa perché siamo di fronte ad una tecnologia, quella basata su registri distribuiti, che può avere un effetto potenzialmente significativo nel settore finanziario". Le possibili applicazioni della DLT sono ancora in larga parte inesplorate. In particolare, hanno sottolineato gli esperti di Via nAzionale "vorremmo incoraggiare le applicazioni della DLT che prestano attenzione ai temi della affidabilità della governance, della robustezza dei meccanismi di regolamento, dell'interoperabilità con altre piattaforme, della certezza e sicurezza dell'operatività e della tutela della clientela". "Abbiamo ricevuto in totale 57 candidature, un risultato che ci vede sicuramente soddisfatti e conferma il già ottimo risultato della Call precedente. Tenendo conto delle 16 proposte inviate in forma collettiva, il numero complessivo di soggetti coinvolti in qualità di proponenti o partecipanti è di nuovo più ampio del numero di candidature e si attesta a 82". (ANSA).

