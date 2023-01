Tlc: Azatec vende ramo d'azienda servizi cloud a Fastweb

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Azatec Consulting srl annuncia di aver ceduto il ramo d'azienda dedicato al Cloud a Fastweb che con questa operazione rafforza il proprio posizionamento di mercato puntando sull'ampliamento delle competenze e dell'offerta con soluzioni sempre più innovative per le smart cities, l'industria 4.0, l'AI e l'Internet of Things, in linea con la strategia "Tu sei Futuro" che promuove lo sviluppo in chiave digitale del paese. Azatec, fondata da Pietro Azzara nel 2002, è una società attiva da oltre 20 anni nell'ambito della consulenza, della progettazione e dell'integrazione di soluzioni ICT e già dal 2015 ha creato la divisione Azatec Cloud, oggetto dell'operazione di acquisizione da parte di Fastweb, che si è specializzata nell'integrazione dei servizi Cloud con tutte le principali piattaforme presenti sul mercato, facendo leva sul modello del Multicloud. "Siamo stati tra i primi in Italia a credere nella crescita di questo settore - spiega l'ad di Azatec Consulting Pietro Azzara in una nota - ed abbiamo creato un team di persone altamente specializzate sui vari cloud pubblici in ottica multicloud; così come sette anni fa abbiamo intuito il potenziale del Cloud computing, già da quattro anni abbiamo scelto di puntare sui servizi blockchain attraverso la società Blockchain Italia srl, già leader di settore in Italia. Ora sono pronto a dedicarmi completamente a questa sfida imprenditoriale e accelerarne la crescita." Secondo i dati diffusi da NetConsulting, relativi al periodo 2019-2022, il settore dell'ICT ha registrato in Italia una crescita pari al 39,5%, all'interno della quale emerge, in termini di tasso medio di crescita annuo il segmento della Blockchain, con il 26,50%. Le previsioni vedono l'area Blockchain tra quelle con le maggiori prospettive di crescita tra i Digital Enabler italiani, con una stima di 85 milioni di Euro da raggiungere entro il 2025, pari al 100% rispetto agli attuali 42.5 milioni. (ANSA).

