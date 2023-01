Ftx: 'trovati 5 miliardi in contanti e critpo asset'

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Gli advisor di Ftx hanno trovato più di cinque miliardi di dollari in contanti e in cripto asset che potrebbero aiutare a ripagare i creditori travolti dalla bancarotta della piattaforma di trading di criptovalute. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando i documenti depositati in tribunale dal legale della società Andrew Dietderich. Gli advisor hanno identificato più di 9 milioni di conti ma non sanno ancora quanto sarà restituito ai creditori o che percentuale del loro debito sarà ripagata. (ANSA).

Ottieni il codice embed