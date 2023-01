Davos:al Wef partecipazione record imprese e leader (2)

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Fra le figure pubbliche attese fra le nevi di Davos, spicca una presenza nutrita delle istituzioni europee, dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen con il vice Valdis Dombrovskis alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, fino ai commissari Gentiloni (Affari economici), Hahn (Bilancio), Simson (Energia). Ci sarà la presidente della Bce Christine Lagarde, che interverrà a due panel del Forum, giovedì con Dombrovskis e venerdì con la presidente del Fmi Kristalina Georgieva. Più discreta e 'mirata' la delegazione Usa, con la rappresentante per il Commercio Katherine Tai e il segretario per il Lavoro Martin Walsh. La rilevanza delle tematiche di sicurezza e la presenza di una delegazione ucraina potrebbe essere all'origine dell'arrivo di Avril Haines, numero uno dell'Intelligence nazionale, e Christopher Wray, il capo dell'Fbi. Per il clima ci sarà l'Inviato speciale John Kerry. La Davos 2023 potrebbe dunque essere più giocata dietro le quinte, con i negoziati operativi nelle salette private, piuttosto che nelle grandi dichiarazioni programmatiche del passato, quando alla platea globale del Wef si erano rivolti leader come Trump, Xi Jinping, Angela Merkel: pochi gli 'special address' (von der Leyen e il premier spagnolo Pedro Sanchez martedì 17 gennaio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz mercoledì 18) anche se alcuni 'slot' per i discorsi dei leader sono ancora da annunciare. L'Italia, dopo la rinuncia di Giancarlo Giorgetti (Economia) che aveva inizialmente annunciato di partecipare, ad oggi (ma possono esserci variazioni) sarebbe presente con un solo ministro, Giuseppe Valditara (Istruzione). Più consistente la presenza francese con ben sei ministri fra cui Le Maire (Economia), Boone (Europa) e il Governatore della banca centrale Villeroy de Galhau, e tedesca con, oltre al premier e al suo vice Robert Habeck, il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, il ministro delle Finanze Christian Lindner e ben otto ulteriori figure pubbliche. Da notare - fra le ripercussioni della guerra in Ucraina - la presenza di alto livello di polacchi (col presidente Andrzej Duda e il premier Mateusz Morawiecki), lettoni e lituani. Le grandi multinazionali hanno inviato i leader di colossi come Chevron, Google, Amazon, Intel, Paypal, Amazon. L'Italia ci sarà con Enel (Starace, che parlerà a un panel sull'energia giovedì 19), Eni (Calvosa) e presenze regolari come Andrea Illy, Merloni, Moretti Polegato (Geox), Nerio ed Erica Alessandri (Technogym) e, fra le banche, il presidente di Intesa Sanpaolo Carlo Messina e il ceo di Unicredit Andrea Orcel. Torna a Davos, dopo almeno due anni in tono minore, la grande finanza: nutrita la presenza di Blackrock col presidente Larry Fink, oltre ai leader di Goldman Sachs col Ceo David Solomon, Jp Morgan (con numero uno Jamie Dimon), Deutsche Bank, Morgan Stanley e altri grossi nomi delle banche d'affari. Se sul fronte politico sono assenti anche in questa edizione russi e iraniani, con una presenza limitata dei sauditi, turchi, anche Israele sceglie il basso profilo (atteso il governatore della banca centrale). Il Qatar, invece, invierà due ministri accanto al vicepremier e ministro degli Esteri Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. Il Brasile reduce dall'assalto alle istituzioni nella capitale manderà Marina Silva, ministro dell'Ambiente che promette di riprendere la lotta alla deforestazione. E fra i leader di altri Paesi potenzialmente 'caldi' nell'agenda geopolitica ci saranno la presidente moldava Maia Sandu e il premier georgiano Irakli Garibashvili. (ANSA).

